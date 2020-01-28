В 2020 году в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики об инициативном бюджетировании в республике планируется реализовать 24 проекта по обеспечению пожарной безопасности сельских населенных пунктов Чувашии

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева об инициативном бюджетировании в республике многое делается для обеспечения пожарной безопасности сельских населенных пунктов.

За 2017—2019 годы по инициативе сельчан и поддержке Правительства республики реализовано 9 проектов по обеспечению мер пожарной безопасности на 5,6 млн рублей. В сельских населенных пунктах построены теплые гаражи для пожарных машин и созданы условия для работы дежурных бригад.

С 2019 года начали реализовываться проекты инициативного бюджетирования по обустройству водных объектов для обеспечения пожарной безопасности. Говоря проще, в селах и деревнях начали чистить пруды, обустраивать к ним подходы, чтобы в них была чистая вода, которую, при необходимости, могут забирать машины для пожаротушения. В 2019 году реализовано 5 таких проектов на 2,2 млн рублей.

В нынешнем году такого рода инициатив граждан стало гораздо больше. По данным отдела инвестиций и социального развития села Минсельхоза Чувашии, в течение года планируется реализовать 22 проекта обустройства противопожарных водоемов и 2 проекта строительства теплых гаражей для пожарных машин.

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