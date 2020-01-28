В Шумерле подведены итоги образовательного проекта Пенсионного фонда по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи

Ко Дню российского студенчества Управлением ПФР в г. Шумерля подведены итоги образовательного проекта Пенсионного фонда по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи.

Образовательный проект по обучению молодежи основам пенсионной грамотности реализуется в России с 2011 года. В Чувашии эта работа организована на основе соглашения Пенсионного фонда с Министерством образования и молодежной политики.

В 2019 году руководством и специалистами Управления проведены уроки в 11 школах города и района, а также в Шумерлинском политехническом техникуме, на которых обучено 940 учащихся. А старшеклассники школы № 6 побывали минувшей осенью на дне открытых дверей в управлении Пенсионного фонда, где для них была проведена экскурсия и организованы обучающие мастер-классы по работе в Личном кабинете гражданина для получения электронных услуг ПФР.

В ходе уроков все желающие могли получить учебник «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни», который Пенсионный фонд издает специально для молодежи. В нем на доступном языке изложены основы пенсионного страхования и правила формирования пенсионных прав, механизм расчета пенсии и существующие способы её преумножения.

Очередной этап образовательного проекта Пенсионного фонда состоится в следующем учебном году.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерля (межрайонное)