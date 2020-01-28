В Чувашии на 50 тыс. рублей увеличится размер республиканского материнского капитала на третьего и последующих детей

28 января, оглашая ежегодное Послание Государственному Совету республики, Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев отметил, что семейные ценности во все времена имели особое значение для народа Чувашии.

В республике уже не первый год отмечается наименьшее количество разводов среди регионов Приволжского федерального округа.

«Крепкие семьи доказывают, что никакая искусственно навязываемая «мода» на гражданские браки и свободные отношения не может подменить наши вечные, традиционные ценности», – сказал Михаил Игнатьев на церемонии оглашения Послания.

На государственную социальную поддержку семей с детьми в регионе в течение шести лет предполагается направить более 26 миллиардов рублей.

В Послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию обозначены дополнительные кардинальные меры, принимаемые в текущем году Правительством Российской Федерации, для укрепления института семьи. Огромные средства выделяются на стимулирование рождаемости, а также поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

«Мы тоже приняли решение в полтора раза увеличить размер республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующих детей, – со 100 тысяч до 150 тысяч рублей!» – сообщил Михаил Васильевич Игнатьев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики