В День российского студенчества в Доме дружбы народов Чувашии впервые прошел фестиваль национальных культур для иностранных студентов

Язык, понятный без перевода

Зажигательная африканская румба и песни на французском, арабские мелодии и танцы под русскую гармонь — разные сценические жанры и языки объединил первый международный фестиваль национальных культур «Альма матер». Праздник этот прошел в День российского студенчества в Доме дружбы народов Чувашии и собрал более двухсот человек из многих стран.

Основная цель фестиваля «Альма матер», сообщают в Доме дружбы народов, — знакомство с традициями самобытной музыкальной и поэтической культуры представителей народов Азии, Африки, Востока, а также налаживание контактов между студентами из разных государств. Среди участников праздника были приехавшие учиться в Чувашию молодые люди из Йемена, Марокко, Палестины, Египта, Камеруна, Сирии, Иордании, а также студенты из Туркменистана, Марий Эл, Татарстана. Альма-матер для них стали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета и другие учебные заведения Чебоксар.

Путь к знаниям у большинства иностранных гостей еще впереди, но творческий потенциал уже сейчас налицо. Его студенты и продемонстрировали, поочередно с артистами из нашей республики выходя на сцену Дома дружбы народов.

«Альма матер» — это благотворительный проект, который раскрыл яркие таланты, — сообщила инициатор проведения фестиваля, преподаватель русского языка для иностранных студентов Анна Петрова. — Участники «Альма матер» — одаренные, творческие люди. И у многих из них возникло желание встретиться еще раз».

Самым простым, доступным и уникальным языком для изучения традиций народов мира назвал язык искусства председатель Ассамблеи народов Чувашии, академик Лев Кураков. Он выразил надежду, что праздник согласия и взаимопонимания будет проходить ежегодно и собирать новых друзей. А возможно, для кого-то из пришедших в Дом дружбы народов иностранных студентов наша республика в будущем станет второй родиной. Как, например, для руководителя общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины Бассама Аль-Балауи, выступившего на фестивале в качестве переводчика. Он рассказал студентам о том, как сам более тридцати лет назад приехал в нашу страну учиться, получил образование, создал семью и остался жить в Чувашии…

Фото Дома Дружбы народов: Иностранные студенты мечтают, чтобы такой фестиваль прошел и в следующем году.