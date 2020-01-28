Артистка Чувашии Татьяна Яфанова отметила свое 75-летие

Свое 75-летие народная артистка Чувашии Татьяна Яфанова отметила 23 января. А в Русском драматическом, где она работает уже более полувека, ее поздравляли непосредственно в Татьянин день.

Для бенефиса был выбран спектакль «Афинские вечера» Петра Гладилина, премьера которого состоялась совсем недавно и где Татьяна Яфанова играет женщину необыкновенной судьбы и такого же характера, пережившую за жизнь несколько исторических эпох, богатых на потрясения, сохранившую тем не менее живой интерес к людям и доброе к ним отношение.

Актриса, родившаяся в победный год в селе Кошки Самарской области и окончившая Куйбышевскую студию при драматическом театре, приехала в Чебоксары в 1967 году и, конечно, за время, минувшее с тех пор, сыграла десятки ролей (в театре насчитали их более 70).

Молодая актриса входила в небывалый по тем временам актерский ансамбль: в 60-е годы Русская драма гремела такими именами, как Иван Пустовойтов и Мария Каширская, Александр Дуняк и Лазарь Козоровицкий. Надо было очень стараться и в то же время было у кого учиться жизни на сцене. Да и во время учебы в самарской студии Татьяна Петровна успела однажды получить мастер-класс от самого Николая Мордвинова, который раскрыл секрет пребывания на сцене не чем-нибудь, а именно культурой речи. Она на всю жизнь запомнила его слова, что актер должен преподносить зрителю слова, «как на блюдечке». И что для этого необходимо работать над собой каждый божий день. Она и своим студентам в Чувашском государственном институте культуры и искусств всегда старалась донести эту профессиональную истину.

И этот прекрасный «шлейф» расцвета русского театра Татьяна Петровна носит по сей день. От первой роли в «Дыме» Тургенева до своих самых важных ролей в спектаклях по «Гранатовому браслету» Куприна и в «Дядюшкином сне» Достоевского. И нынешних — в «Ревизоре» Гоголя или «Волках и овцах» Островского. Недаром однажды заезжий критик воскликнул, увидев актрису в одной из постановок: «Да вы не подозреваете, с кем работаете! Рядом с вами — феномен русской сценической речи, такую теперь разве что в Малом театре можно услышать!»

Дважды Татьяна Яфанова становилась в республике актрисой года, получая приз победителя в конкурсе театрального искусства «Узорчатый занавес». За роль Москалевой в трагикомедии «Дядюшкин сон» и за создание образа Эдды в спектакле «Бабочка… Бабочка…» Николаи (эта роль, кстати, также была бенефисной для актрисы на ее прошлом юбилее).

Фото Русского драматического театра: Спектакль «Афинские вечера», как и «Бабочка… Бабочка…», специально к круглой дате Татьяны Яфановой ставил актер и режиссер Русского драматического театра Александр Тырлов.

Сайт Советская Чувашия