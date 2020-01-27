Фонд поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» продолжает прием заявок на VI Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость».

К участию в крупнейшем профессиональном конкурсе приглашаются журналисты региональных и местных печатных и электронных СМИ, блогеры.

В этом году творческие работы разделены на два блока: новостной репортаж и журналистское расследование.

К номинациям, соответствующим направлениям «майского указа» Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, в этом году добавилась еще одна – «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» – для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Общероссийского народного фронта решаются проблемы людей.

Заявочная кампания продлится до 10 февраля. По состоянию на 24 января общее количество поступивших на конкурс работ уже превысило одну тысячу. Отметим, что представители средств массовой информации Чувашской Республики ежегодно принимают активное участие в творческом состязании и входят в число лауреатов.

Победителям Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» присуждается персональная денежная премия.

Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) представлена на сайте фонда. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Медиафорума ОНФ, в ходе которого состоится и традиционная встреча Владимира Путина с лауреатами конкурса.

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