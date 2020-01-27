76 лет со дня снятия блокады Ленинграда: в столице Чувашии пройдут памятные мероприятия

В 2020 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и запомнилась как самая жестокая осада в мировой истории. За время блокады погибли, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. Оборона Ленинграда – один из ключевых факторов, обеспечивших полную победу над Германией. Ленинград в течение трех лет сковывал вокруг себя значительные силы фашистов. Победы, одержанные в Московской и Сталинградской битве, положительный исход Курской битвы имели место во многом благодаря стойкости ленинградцев.

На территории Московского района г. Чебоксары проживают 16 жителей блокадного Ленинграда. Для них Дворец культуры «Салют» организует концертную программу «Пусть будет мир», который пройдет 29 января в 10.30 часов.

Сегодня, 27 января, в 15.00 часов в Объединении библиотек города Чебоксары состоится торжественное открытие Года памяти и славы. Открытие пройдет единовременно в 4 муниципальных библиотеках — Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского, библиотеке им. А. Гайдара, библиотеке им. Л. Агакова, библиотеке им. В. Сухомлинского.

В мероприятиях примут участие официальные лица, представители Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также подрастающее поколение.

В ходе мероприятий будет дан старт Всероссийской акции «75 книг о войне», состоится презентация крупных городских мероприятий, конкурсов и акций, организатором которых выступает Объединение библиотек города Чебоксары.



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