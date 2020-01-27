Чувашский театре юного зрителя проведет V Республиканский фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена»

В Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля принято решение о проведении V Республиканского фестиваля детских самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена» в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Театр проводит этот фестиваль при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики каждые два года с целью приобщения детей и молодежи к театральному искусству. В 2019 году прошел четвертый фестиваль, посвященный Году театра. Но нынче год знаменательный, юбилейный, поэтому в ТЮЗе решили, что «АВАНсцена-2020» должна состоятся непременно. Сроки ее проведения – с 20 января по 26 апреля. Тема фестивального конкурса: «И выстояли, и победили» по произведениям, посвященным подвигу народа в Великой Отечественной войне. В конкурсе могут принять участие детские, юношеские, молодежные самодеятельные театральные коллективы разных направлений и стилей. Возраст участников – от 7 до 17 лет.

Фестивальный конкурс проводится в двух творческих номинациях: «Спектакль» и «Литературно-музыкальная композиция». В первой номинации на конкурс могут быть представлены спектакль или отрывок, одноактные постановки, миниатюры, представляющие различные жанры театрального искусства; во второй – композиция или целостный отрывок из нее. Конкурс проводится в 2 тура. Первый тур – районные и городские конкурсы на местах (с 1 февраля по 14 марта). Второй – зональные конкурсы (с 15 марта по 19 апреля). Торжественное закрытие V Республиканского фестиваля детских самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена» с награждением победителей состоится 26 апреля 2020 года в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

Цели и задачи «АВАНсцены-2020» поставлены в соответствии с тематикой: сохранение исторического наследия, передача от поколения к поколению традиционных для России духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей; повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, воинским и трудовым подвигам советского народа; совершенствование деятельности по патриотическому и нравственному воспитанию детей и молодежи.

Первоисточник: Чувашский государственный театр юного зрителя