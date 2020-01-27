С января 2020 года большее количество многодетных семей будут иметь право на ежемесячные денежные выплаты

Меры финансовой поддержки семей при рождении детей национального проекта «Демография» направлены, в том числе, на поддержку тех из них, где воспитываются трое и более детей. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.12.2019 № 567 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2017 № 482 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 г. третьего ребенка или последующих детей». В 2020 году планируется увеличить охват предоставления данной меры поддержки с 50% до 95% многодетных семей.

С 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата (9254 руб.) предоставляется семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2016 года, до достижения ребенком возраста трех лет, имеющего(их) гражданство Российской Федерации и постоянно проживающего(их) на территории Чувашской Республики, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал года, (10134 руб. * 2 = 20268 руб.) предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от наличия права на иные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Право на ежемесячную денежную выплату имеют женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2016 года или мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 31 декабря 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.09.2019 г.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей в январе осуществлена 4490 получателям на сумму 45,2 млн рублей.

В 2020 году на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей предусмотрено 594,02 млн рублей.

Первоисточник: КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии