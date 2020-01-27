Спортсмены Чувашии успешно выступили на открытом чемпионате по зимнему плаванию

25 января спортсмены Чувашии успешно выступили на открытом чемпионате городского округа Выкса по зимнему плаванию.

В акватории «Верхнего пруда» в субботний день встретились пловцы из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Павлово, Выксы, а также представители Чувашии. В составе нашей региональной сборной достойную конкуренцию своим коллегам составили 5 спортсменов. По результатам непростых состязаний в активе пловцов Чувашии 5 золотых и 1 серебряная награда. Все заплывы проходили вольным стилем.

В условиях острой конкуренции эстафетная команда нашей республики показала лучший результат – 2 минуты 35 секунд. На дистанции 4×50 метров «золото» и командный кубок выиграли Татьяна Устимова, Николай Артемьев, Михаил Андронов и Андрей Чекменев.

По две награды золотого отлива в личном первенстве записали на свой счет Татьяна Устимова и Андрей Чекменев. В возрастной группе 19-29 лет на дистанции 25 метров они финишировали первыми. А в абсолютном зачете для победы Татьяна первой преодолела дистанцию в 50 метров, а Андрей – заплыв в 100 метров.

Серебряным призером в возрастной категории 40-49 лет среди представительниц прекрасного пола стала Вера Васильева, ставшая второй на дистанции 25 метров.

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