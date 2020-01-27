27 Янв

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, днем 27 января и в ночь с 27 на 28 января 2020 года на территории Чувашской Республики ожидается «жёлтый» уровень опасности (усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, метель. Резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 6-8 градусов, на дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы). 

Сайт города Шумерля

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