Послание Главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире

28 января в 12:00 по московскому времени в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики.

В основополагающем документе традиционно будут обозначены векторы работы Правительства Чувашии, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества.

Церемония оглашения Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики будет транслироваться на «Национальном телевидении Чувашии» и в региональном эфире телеканала «Россия 24», на волнах «Национального радио Чувашии», «Тăван радио», а также на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении «Лайм HD TV» на мобильных устройствах.

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