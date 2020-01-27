Обучающиеся школы №1 города Шумерля посетили Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

22 школьника МБОУ «СОШ №1» получили уникальную возможность – посетить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В Москве для школьников была организована экскурсия, в ходе которой дети узнали об истории российского парламентаризма, увидели пленарное заседание.

Программа экскурсии получилась очень насыщенная и интересная. Ребятам рассказали, как работают разные фракции, как проходит работа над принятием законов, о том, какие направления по улучшению качества жизни россиян приоритетны сегодня в работе депутатов и многое другое.

Учащиеся познакомились с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонидом Ильичом Черкесовым. Школьники побывали в рабочем кабинете, в свободном диалоге смогли задать интересующее их вопросы. Леонид Ильич попытался донести до каждого, что нужно пользоваться всеми возможностями и стремиться вперед, к поставленным целям, добиваясь успехов трудолюбием, ответственным, профессиональным отношением к своим обязанностям.

В ходе экскурсии школьники увидели известных политиков, депутатов Госдумы, среди которых звёзды российской эстрады, кино и спорта.

После посещения Государственной Думы Российской Федерации ребята отправились на обзорную экскурсию по столице. Побывали на Красной площади, увидели смену караула у Вечного огня, познакомились с историческими улицами, архитектурными и скульптурными достопримечательностями Москвы. Смогли посетить Александровский сад, музей «Оружейная палата».

Школьники, родители выражают благодарность Леониду Ильичу Черкесову, Владимиру Анатольевичу Кровякову за предоставленную уникальную возможность посетить столицу нашей Родины и Государственную Думу.

Ребята получили яркие впечатления и массу положительных эмоций от поездки. И можно с полной уверенностью сказать, что этот день в столице навсегда останется в памяти и фотоальбомах учащихся.

Сайт города Шумерля