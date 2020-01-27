27 Янв

Информационно–библиографический отдел центральной библиотеки им. Г. Айги города Шумерля составил путеводитель по Интернет-ресурсам «День Победы порохом пропах»

Уже десятки лет прошли после окончания Великой Отечественной войны. Однако память о ней передаётся в семьях из поколения в поколение.

Специально для тех, кто хочет найти сведения о фронтовиках, их боевом пути, наградах, создано множество сайтов. Информационно–библиографический отдел центральной библиотеки им. Г. Айги города Шумерля составил путеводитель по Интернет-ресурсам «День Победы порохом пропах», в нем собрана небольшая подборка адресов, куда можно обратиться с поиском.

Надеемся, что информация окажется полезной для вас, уважаемые, шумерлинцы.

Сайт города Шумерля

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