Завершена аккредитация журналистов на освещение ежегодного Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии

Оглашение ежегодного Послания Главы Чувашской Республики Михаила ИгнатьеваГосударственному Совету Чувашской Республики состоится 28 января 2020 года в 12.00 часов в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Отдел пресс-службы Информационно-аналитического управления Администрации Главы Чувашской Республики сообщает о завершении аккредитации представителей СМИ и напоминает, что для участия в мероприятии необходимо иметь при себе журналистское удостоверение.

Список аккредитованных представителей СМИ

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики