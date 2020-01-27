Еженедельное совещание Главы Чувашии с членами Правительства республики

27 января состоялось еженедельное совещание Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов, где обсудили итоги инфляции за 2019 год и задачи на 2020 год.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Павел Иванов проинформировал, что в 2019 году инфляция составила 2%, что на 1 процентный пункт ниже среднероссийского показателя.

На продовольственные товары инфляция составила 0,5%. Достаточно низкие темпы роста потребительских цен на продукты обусловлены дефляцией цен в июне на 0,8%, в августе – на 1,8%, в сентябре – на 0,5%, а также низкими темпами роста цен в ноябре и декабре.

Чувашская Республика среди регионов Приволжского федерального округа в рейтинге по индексу потребительских цен на продовольственные товары занимает первое место и второе место по индексу потребительских цен на товары и услуги.

Среди социально значимых продовольственных товаров в отчетном годуснизились цены: на капусту белокочанную свежую – на 39,3%, картофель – на 29,1%, помидоры свежие — на 27%, морковь – на 19%, огурцы свежие – на 12,7%, на лук репчатый – на 5,1%. Сахар-песок подешевел на 40,6%, яйца куриные — на 15,5%. Цена на свинину снизилась на 10,8%, куры охлажденные и мороженые — на 9,1%. Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной выросли на 16,8%, при этом республика по уровню цен сохраняет за собой 2 место среди регионов ПФО и 6 место среди регионов России.

«В целом рынок продовольствия в Чувашии стабилен. Спрос населения на все товары удовлетворяется в полном объеме», – подчеркнул Павел Иванов.

Министр сообщил, что работа по сдерживанию роста цен в 2020 году продолжится.

Основные товаропроизводители работают со всеми торговыми сетями. Потребителям предоставлена возможность ознакомиться на сайте министерства с информацией об объектах торговли, в которых зафиксированы минимальные цены на продукты питания в разрезе муниципальных образований.

Павел Иванов отметил, что в 2020 году инфляция прогнозируется на уровне 3%.

Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев заострил внимание на обязательном мониторинге цен на продукты питания, поставляемые в организации образования, здравоохранения и социального обслуживания, подчеркнув недопустимость ухудшения качества питания в детских садах, школах, больницах и других учреждениях.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

