Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.

Глава Чувашии заметил, что акцентировать внимание на том, что пожарная техника в республику была закуплена за счет федерального бюджета не совсем корректно.

«Отдельные высказывания в медиа появляются, что пожарные машины мы вручали за счет федеральных средств. Это не совсем корректно по сути дела. Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики и будем это делать», – подчеркнул руководитель региона.

За последние три года из республиканского бюджета Чувашской Республики на оснащение, модернизацию техники республиканских противопожарной, поисково-спасательной и лесопожарной служб направлено 337 млн рублей. На выделенные средства приобретены 18 автоцистерн, 3 автоцистерны-лестницы и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах 33 спецавтомобиля.

«Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться, – сказал Михаил Игнатьев. – Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС».

Он также напомнил, что возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились, – сказал Глава Чувашии и подытожил: – Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики