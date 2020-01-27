В Чувашии стартует информационная кампания «Транспорт финансового просвещения»

1 февраля 2020 года в Чебоксарах стартует информационная кампания «Транспорт финансового просвещения». Привычные горожанам маршрутные автобусы №331 «Чебоксары – Новочебоксарск» превратятся в носители важной для финансовой безопасности информации. Ею с пассажирами поделится «финансовый попутчик» – рисованный персонаж, современный и дружелюбный, который найдет свое место в оформлении экстерьера и интерьера салонов автобусов.

Краткие и четкие советы Попутчика помогут гражданам проверить надежность финансовой организации, правильно рассчитать долговую нагрузку, уберечь от мошенников свои персональные данные, избежать ошибок при принятии тех или иных финансовых решений. Информативная часть кампании сформирована на основании последних исследований о финансовой грамотности жителей различных регионов России и включает актуальные советы по наиболее злободневным проблемам в финансово-кредитной сфере.

«В Чувашской Республике проводится множество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, — отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина. – Учитывая интересы различных категорий граждан, мы стараемся постоянно менять форматы коллаборации с ними. В минувшем году, к примеру, в числе первых регионов ПФО провели Финансовый семейный фестиваль в стиле edutainment — образование через развлечение. Начало этого года планируем ознаменовать реализацией проекта «Транспорт финансового просвещения». Принимая во внимание то, что значительную часть времени люди проводят в пути, передвигаясь на общественном транспорте, рассчитываем получить очень хороший эффект».

«С 1 февраля в проект включатся автобусы малой вместимости, курсирующие по межмуниципальному маршруту № 331 «Чебоксары – Новочебоксарск». Ежедневно они перевозят более 8000 пассажиров всех возрастных категорий. Рассчитываем, что впоследствии информационную кампанию подхватят и другие перевозчики и число финансово грамотных людей в нашей республике станет значительно больше», — подчеркивает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Сергей Яхатин.

Отметим, что информационная кампания «Транспорт финансового просвещения» проходит в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком.



Сайт портал органов власти Чувашской Республики