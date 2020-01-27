В Чувашии началась аккредитация представителей СМИ на чемпионат России по самбо

В Чувашии началась аккредитация представителей средств массовой информации на освещение мероприятий чемпионата России по самбо, который будет проходить в столице Чувашии с 28 февраля по 1 марта.

Предстоящий чемпионат России по самбо станет 71-м по счёту и впервые пройдёт в столице Чувашии. Планируется, что чемпионат России по самбо соберёт более 1000 сильнейших спортсменов страны. Третий год подряд чемпионат проводится сразу по трём дисциплинам: женскому, мужскому и боевому самбо. За три дня будет разыграно 27 комплектов медалей. По итогам турнира будут определены чемпионы страны, а также распределены места в составе национальной сборной.

Все поединки пройдут в ледовом дворце «Чебоксары Арена» (г. Чебоксары, ул. Чапаева д. 19).

Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо прислать в пресс-службу Минспорта Чувашии заявку с указанием наименования СМИ, ФИО сотрудника, его должность и контактные данные (телефон, электронная почта) по адресу: sport_press@cap.ru. Заявки принимаются до 26 февраля включительно.

Ссылка на соревнование на сайте Минспорта Чувашии

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