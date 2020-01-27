В Чувашии были разыграны медали Спартакиады среди школьников по фитнес-аэробике

В минувшую пятницу под сводами республиканского Центра развития маунтинбайка были разыграны медали Спартакиады среди школьников Чувашии по фитнес-аэробике, объединившей более 300 спортсменов.

Яркие и массовые соревнования собрали в столице республики представителей Ядрина, Шумерли, Канаша, Цивильского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Урмарского, Канашского, Вурнарского и Батыревского районов. Воспитанники региональной Федерации фитнес-аэробики под руководством Заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики Оксаны Вербиной боролись за лидерство в пяти дисциплинах — «аэробика», «степ-аэробика», «хип-хоп», «аэробика 5 человек», «хип-хоп — большая группа».

По результатам выступлений среди спортсменов 7-13 лет заслуженную победу праздновала команда «Степ ап» из Цивильска. В номинации «хип-хоп большая группа» ребята обошли представителей Мариинско-Посадского района — команду «Сайленс».

В группе 8-10 лет лучший результат в дисциплине «аэробика» показала канашская команда «Мистайл». Вторыми и третьими стали спортсмены команд «Лайк» и «Ритм», представившие Чебоксары и Ядрин. В дисциплине «аэробика 5 человек» золотые медали выиграла команда «Радуга плюс» из пос. Вурнары. Среди спортсменов этого возраста в степ-аэробике не было равных столичной команде «Рубин». На втором месте – «Дети Батырева» из Батыревского района.

Интересно и увлекательно прошли выступления в номинации «хип-хоп» среди ребят 8-13 лет. Первое место завоевали уроженцы Канаша из команды «Руки вверх!». Второе и третье места пьедестала почета заняли представители Цивильска – «Ювента» и «Поколение Z».

В возрастной категории 11-13 лет чебоксарская команда «Микс» выиграла «золото» в дисциплине «аэробика». На второй и третьей позиции рейтинга – «Новое поколение» из Батыревского района и «Рассвет» из Вурнарского района. Столичная команда «Микс» оформила победный дубль в дисциплине «степ-аэробика». Вторыми стали представители «Браво» из Батыревского района, третьими – спортсмены «Надежды» из Урмарского района. Дружная команда «Вива» из Канаша праздновала победу в номинации «аэробика 5 человек».

По итогам соревнований в номинации «хип-хоп — большая группа» золотые медали записали на свой счет представители команда «Ред» из Канашского района. Вторая позиция рейтинга за «Скулл денс» из Чебоксар.

В возрастной категории 14-16 лет отличилась шумерлинская команда «Олимпия». В «степ-аэробике» она стала первой, опередив чебоксарскую «Чайку», а в дисциплине «аэробика 5 человек» — «Олимпия» выиграла «серебро», уступив лидерство столичному «Олимпу».

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