95-летний юбилей отметила труженик тыла, ветеран труда Данилова Ольга Федоровна

24 января 95-летний юбилей отметила Ольга Федоровна Данилова – труженик тыла, ветеран труда.

«Сегодня вы отмечаете красивую дату. Пусть накопленный вами жизненный опыт и мудрость передаются от поколения к поколению. Пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, приумножатся мгновения радости и оптимизма. Счастья, благополучия и здоровья Вам, Вашим родным и близким», – отметил глава администрации Ленинского района г. Чебоксары Максим Андреев, поздравляя именинницу, и вручил ей поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятный подарок, а также поблагодарил ветерана за мужество и героизм.

Ольга Федоровна родилась в многодетной семье в д. Норваш-Шигали Батыревского районаЧувашской АССР. Из 14 детей Ольга Федоровна – самая младшая. Долгие годы она работала электриком на заводе ЗЭиМ. Воспитала троих детей, имеет пятерых внуков.

Ветеран активна, полна сил.

«Я каждое утро начинаю с выполнения зарядки, от чего получаю заряд энергии на целый день. С большим удовольствием выхожу на прогулку в Дорисс-парк, занимаюсь на тренажерах. За Дорисс-парк хочу сказать отдельное спасибо. Теперь в Чебоксарах на одно чудесное место стало больше», – поделилась своими впечатлениями юбилярша.

Первоисточник: Администрация Ленинского района г. Чебоксары