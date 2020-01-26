Печатные СМИ могут получить федеральную господдержку

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям ежегодно предоставляет организациям субсидии на реализацию социально значимых проектов в области печатных СМИ и выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению. Заявки на получение государственной поддержки в 2020 году принимаются до 29 мая.

В конкурсном отборе могут принимать участие организации любых организационно-правовых форм, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Преимущественное право на получение субсидии имеют редакции региональных и местных СМИ, а также редакции детских, молодежных, литературно-художественных, научно-популярных периодических изданий.

Приоритетными для разработки социально значимых проектов в этом году определены более 20 тем. В их числе – защита законных прав граждан Российской Федерации, информационное сопровождение национальных проектов, популяризация рабочих и инженерных профессий, укрепление института семьи, защита детства, освещение проблем социальной адаптации инвалидов, информационное обеспечение волонтерской деятельности, пропаганда массовых видов физкультуры и спорта, укрепление межнационального общения и единства российского народа, информационная поддержка Года памяти и славы, формирование экологической культуры.

Получателей государственной поддержки определит Экспертный совет Роспечати, в состав которого входят представители органов власти, профессиональных объединений. При оценке проектов региональных и местных СМИ будет учитываться в том числе размещение материалов по проекту на сайте издания и отклики читателей.

С условиями участия в конкурсном отборе, а также с перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Роспечати: http://fapmc.ru/rospechat/statements/support/pechatnie/item80.html

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики