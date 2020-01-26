Об исполнении консолидированного бюджета Чувашии за 2019 год

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за 2019 год исполнен в целом по доходам в объеме 66 684,9 млн рублей, с ростом к уровню 2018 года на 15,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 39 217,3 млн рублей и 3,5% соответственно.

Объем поступлений налоговых доходов составил 35 831,3 млн рублей, в том числе налога на доходы физических лиц – 14 078,3 млн рублей, налога на прибыль организаций – 8 541 млн рублей, акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 4 642,3 млн рублей, налогов на совокупный доход – 3 423 млн рублей, налогов на имущество – 4 792,5 млн рублей.

За 2019 год крупными, экономически или социально значимыми организациями в Чувашской Республике, перечень которых на 2019 год утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2018 г. № 979-р, уплачено налогов в консолидированный бюджет Чувашской Республики в сумме 9932,8 млн рублей, что составляет 27,7% от общей суммы поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Чувашской Республики.

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за 2019 год исполнен по расходам в сумме 61 814,3 млн рублей, с ростом к уровню 2018 года на 10,8%, в том числе расходы на образование составили – 21 203,7 млн рублей; здравоохранение – 4 753,7 млн рублей (с учетом средств обязательного медицинского страхования – 20 267,7 млн рублей); социальную политику – 13 475,3 млн рублей; национальную экономику – 10 709,3 млн рублей.

Первоисточник: Министерство финансов Чувашской Республики