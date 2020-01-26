В 2020 году молодым семьям на приобретение и строительство жилья предусмотрено 287 млн рублей

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» молодым семьям на приобретение и строительство жилья предусмотрено 287 млн руб., из них 147,2 млн руб. — средства федерального бюджета, 100 млн руб. — средства республиканского бюджета и 39,8 млн руб. — средства местных бюджетов.

Cредства распределены между муниципальными образованиями. В настоящее время с ними ведется работа по заключению соглашений о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Согласно условиям соглашений работа по выдаче молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты должна быть завершена до 1 апреля 2020 года.



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