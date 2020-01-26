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В Доме правительства состоялась рабочая встреча Совета старейшин при Главе Чувашии

Автор: Вячеслав Иванов

Речь шла о Послании Президента России Владимира Путина, поднятых в нем проблемах и путях их решения, а также о ходе подготовки ежегодного Послания Главы Республики Госсовету Чувашии. Поднимались вопросы народсбережения, выправления демографической ситуации. Михаил Игнатьев напомнил о федеральных и региональных мерах социальной поддержки семей. Высказывались также предложения по теме инициированных Президентом изменений Конституции.

Не обошли вниманием старейшины и вопросы молодежной политики как залога успешного будущего страны. В преддверии предстоящего 100-летия Чувашской автономии был высказан ряд предложений по улучшению облика столицы республики. Подробности – в ближайшем номере «СЧ».

Сайт Советская Чувашия