Руководство администрации города Шумерля и депутаты Собрания депутатов обсудили с директорами школ процесс организации горячего питания

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Владимира ПутинаФедеральному Собранию по инициативе депутата Собрания депутатов города Шумерля Леонида Пронина под руководством первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой и заместителя главы – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ирины Сасакиной состоялась рабочая встреча с директорами общеобразовательных учреждений. Обсуждаемой темой встречи стала организация бесплатного питания обучающихся. Напомним, в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. «Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — сказал глава государства.

Как уточнила Ирина Сасакина, вопрос организации горячего питания для школьников в общеобразовательных учреждениях города Шумерля решается, исходя из реалий городского бюджета, который не имеет возможности обеспечить всех обучающихся младших классов бесплатным питанием. При поступлении дотаций из федерального и регионального бюджетов будет решен вопрос организации бесплатного и качественного питания младших школьников с 1 сентября 2020 года.

Елена Туличева уточнила, что сегодня из бюджета города выделяются денежные средства на бесплатное одноразовое питание отдельных категорий детей: обучающихся из многодетных семей с пятью и более детьми в возрасте до восемнадцати лет; обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении (согласно постановлению администрации города Шумерля от 15.01.2020 г. №16, критерии отнесения семьи к категории «находящаяся в социально опасном положении» следующие: уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних; отсутствие постоянного места жительства (жилья) семьи либо проживание в антисанитарных условиях). Бесплатное двухразовое горячее питание получают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Руководители школ, в свою очередь, отметили еще и тот факт, что необходимо модернизировать оборудование в школьных столовых, в ряде учреждений провести косметический ремонт столовых. Так, если в школах №№1, 2, 3, гимназии №8 столовые более-менее отремонтированы и имеют оборудование (хотя оно требует модернизации: в школе №3 – оборудование было установлено в 2004 году, в гимназии №8 и школе №2 – в 2012 году, в школе №1 – в 2013 году), то в школе №6 столовая не попадала ни в одну программу по ремонту и замене оборудования.

Как отметил Леонид Пронин, необходимо уже сейчас подсчитать, сколько будет детей в начальной школе, то есть сколько детей нужно будет кормить, просчитать финансовую сторону вопроса, рассмотреть техническую готовность школ, обозначить имеющиеся трудности в организации горячего питания и довести все это до Минобразования, т.е. предупредить возможные проблемные моменты. По его словам, предстоит серьезная работа как в финансовом плане – предусмотреть в бюджете города необходимые средства, так и в организационном — модернизировать в школах необходимую инфраструктуру, переоборудовать столовые и буфеты.

Сайт города Шумерля