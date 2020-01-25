Глава администрации Лев Рафинов проинспектировал выполнение работ по обустройству противопожарного водоема с пирсом в д. Яндаши

В рамках реализации постановления кабинета министров Чувашской Республики от 22.02. 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» выполнено обустройство противопожарного водоема с пирсом в деревне Яндаши Ходарского сельского поселения Шумерлинкого района. Ориентировочная стоимость работ составляет 300 000 рублей, из них население собрало около 30 тысяч рублей.



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