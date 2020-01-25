В рамках реализации постановления кабинета министров Чувашской Республики от 22.02. 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» выполнено обустройство противопожарного водоема с пирсом в деревне Яндаши Ходарского сельского поселения Шумерлинкого района. Ориентировочная стоимость работ составляет 300 000 рублей, из них население собрало около 30 тысяч рублей.
Глава администрации Лев Рафинов проинспектировал выполнение работ по обустройству противопожарного водоема с пирсом в д. Яндаши
В рамках реализации постановления кабинета министров Чувашской Республики от 22.02. 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» выполнено обустройство противопожарного водоема с пирсом в деревне Яндаши Ходарского сельского поселения Шумерлинкого района. Ориентировочная стоимость работ составляет 300 000 рублей, из них население собрало около 30 тысяч рублей.
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