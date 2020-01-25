Вниманию застройщиков индивидуальных жилых домов! Для начала строительства требуется новый разрешительный документ

Объемы строительства индивидуальных жилых домов и садовых домов на территории Чувашской Республики с каждым годом увеличиваются. В 2019 году по предварительной оценке органов местного самоуправления введено 166 тыс. кв.м такого жилья, что на 20 % больше показателя 2018 года.

Напоминаем, что с августа 2018 года получение разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства не требуется. Однако для начала строительства требуется другой разрешительный документ в форме уведомления.

Согласно действующему законодательству застройщик обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором планируется размещение индивидуального жилого дома или садового дома, с уведомлением о планируемом строительстве.

С порядком действий застройщика можно ознакомиться на сайте Минстроя Чувашии в разделе «Информация для застройщика», пройдя по ссылкам:

Порядок действий застройщика при осуществлении строительства, реконструкции объекта ИЖС или садового дома

Порядок действий застройщика в случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2020 года после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1567 начала действовать «сельская ипотека». С условиями и особенностями данного нововведения можно ознакомиться по ссылке.

Первоисточник: Минстрой Чувашии