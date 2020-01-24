75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в России в целях сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941—1945 годов.

В республике проживают 315 тыс. человек старше трудоспособного возраста (25,7 % от общей численности населения), из которых более 10 тыс. человек относятся к поколению победителей. Ежегодно к годовщине Победы производятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

В памятный же год Великой Победы советского народа над фашизмом ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат труженики тыла. В Чувашии таковых 500 и более 9500 человек соответственно.

Источник: Минтруд Чувашии.

Наша справка



По информации, предоставленной газете Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Шумерле, в городе выплату в размере 75 тыс. рублей получат 15 человек, в размере 50 тыс. рублей — 237 человек. В Шумерлинском районе получателей выплаты в размере 75 тыс. рублей всего 3 человека, тружеников тыла — 152 человека.



Данные на 22 января 2020 года.