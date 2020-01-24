Успех дается талантом и трудом

27 декабря 2019 года Глава Чувашской Республики подписал распоряжение о назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2020 году. Одним из стипендиатов стала десятиклассница школы № 1 Гульнара Акшова.



Уже в начальной школе Гульнара показала себя как воспитанная, добрая, целеустремлённая и очень активная ученица, отличница по всем учебным дисциплинам. И эти качества она с годами только оттачивала.



Добросовестная и серьёзная, Гульнара много читает, с увлечением занимается предметами гуманитарного цикла. Особое предпочтение отдаёт истории и обществознанию. Много времени отводит волонтерской деятельности. В школе ее знают как младшие школьники, так и ровесники. С ней советуются, ей доверяют.



Гульнара – многогранная личность. Она принимает участие во всевозможных конкурсах на всероссийском, республиканском, городском и школьном уровнях, в предметных олимпиадах по русскому языку, обществознанию, праву и истории. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию заняла II место, в олимпиаде по праву III место. С наибольшим трепетом и восторгом девушка вспоминает об участии во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом», в котором стала одним из победителей по Чувашской Республике в номинации «Эссе».



Понимая, что успех никогда не приходит сам собой и дается не только талантом, но и большим трудом, Гульнара неустанно трудится, старается узнать как можно больше нового и развить свои способности.



М. Леванова,



кл. руководитель,



учитель школы № 1.