Район готовится к празднованию юбилея

Немного времени осталось до торжественного мероприятия, посвященного 85-летию со дня образования Шумерлинского района. Оно запланировано на 21 марта. Местом проведения праздника выбрана деревня Егоркино.



Сейчас главное — грамотно организовать весь процесс и оперативно решить возникшие вопросы. Этому и было посвящено заседание оргкомитета 22 января, которое провел глава администрации района Лев Рафинов. Каждая деталь творческого оформления праздника, встреча гостей, безопасность, медицинское обслуживание, торговля — все эти и другие вопросы стали темами для обсуждения.



Отметим, на торжество готовится разнообразная, интересная программа. Будут подведены итоги акции «Признайся в любви своему району», представлена продукция перерабатывающих предприятий района и организованы выставки декоративно-прикладного искусства, запланирована обширная культурно-развлекательная программа.



Д. Кушнарева.