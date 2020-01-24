24 Янв

Район готовится к празднованию юбилея

Немного времени осталось до торжественного мероприятия, посвященного 85-летию со дня образования Шумерлинского района. Оно запланировано на 21 марта. Местом проведения праздника выбрана деревня Егоркино.

Сейчас главное — грамотно организовать весь процесс и оперативно решить возникшие вопросы. Этому и было посвящено заседание оргкомитета 22 января, которое провел глава администрации района Лев Рафинов. Каждая деталь творческого оформления праздника, встреча гостей, безопасность, медицинское обслуживание, торговля — все эти и другие вопросы стали темами для обсуждения.

Отметим, на торжество готовится разнообразная, интересная программа. Будут подведены итоги акции «Признайся в любви своему району», представлена продукция перерабатывающих предприятий района и организованы выставки декоративно-прикладного искусства, запланирована обширная культурно-развлекательная программа. 

Д. Кушнарева.

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