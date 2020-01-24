Послание-2020 нашло широкий отклик у россиян

О Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году знают больше людей, чем годом ранее, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«82 % опрошенных сказали, что информированы о самом факте Послания. В том числе 34 % уже хорошо об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, когда общая доля информированных была 78 %», — рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он уточнил, что 19 % опрошенных «внимательно слушали выступление Президента в прямом эфире». Ещё 41 % узнал об основных идеях Послания от журналистов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.
Источник: РИА Новости.
Насколько внимательно ознакомились с Посланием-2020 шумерлинцы
и что они думают об озвученных Президентом страны целях и задачах?
Журналисты записали мнения горожан, повстречавшихся
на улицах нашего города.
Ольга Романова:
- Мне кажется, что все семьи, имеющие или планирующие детей, отнеслись к Посланию Президента России Владимира Путина с большим уважением. Ведь кроме привычного материнского капитала, который выдается при рождении второго ребенка, глава государства предложил поддержать и тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях.
Президент отметил, что с этого года семьи начнут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Это очень приятный сюрприз, который, надеюсь, затронет и нашу семью. Ведь мы с мужем тоже находимся в ожидании рождения первенца.
Конечно же, все родители стараются дать своим детям самое лучшее, но когда чувствуешь весомую поддержку со стороны государства, появляется уверенность, что все будет хорошо и все сложности решаемы.
Татьяна Яковлева:
- Как мама школьника прекрасно понимаю, какая трудная и ответственная работа у классных руководителей. Ведь они должны держать под контролем всех учеников, проводить родительские собрания, отвечать на звонки родителей порой далеко не в рабочее время. А между тем эта ответственность до сих пор очень слабо подкреплялась финансово.
Здорово, что Президент России в своем Послании уделил внимание этому вопросу и предложил ввести с 1 сентября специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета и сохранить при этом все действующие региональные выплаты. Уверена, что дополнительные выплаты станут для классных руководителей стимулом для дальнейшей активной работы.
Ирина Смирнова:
- С интересом выслушала Послание В. Путина Федеральному собранию, особенно меня порадовало решение о том, что всех российских школьников 1-4 классов нужно обеспечить бесплатным горячим питанием.
В нашей многодетной семье 3 школьника, один из них — младшеклассник. На школьное питание одного ребенка у меня уходит 1200 рублей в месяц, а на всех троих – 3600.
Несмотря на то, что семья многодетная, мои дети питаются в школе платно. Дети из многодетных семей не имеют права на бесплатные обеды, только если семья документально причислит себя к числу малоимущих.
Если Чувашия станет тем регионом, где есть соответствующая инфраструктура и с 1 сентября младшеклассников начнут кормить бесплатным горячим питанием, экономия в семейном бюджете будет ощутимая. Ну а если наша республика подключится к этому проекту только к 2023 году, то этот пункт послания меня никак не коснется, так как к тому времени мой ребенок перейдет в среднее звено.
Как бы то ни было, считаю намерение государства кормить младшеклассников бесплатно не только заботой о здоровье подрастающего поколения, но и о семье в целом.
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