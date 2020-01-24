Послание-2020 нашло широкий отклик у россиян

О Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году знают больше людей, чем годом ранее, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«82 % опрошенных сказали, что информированы о самом факте Послания. В том числе 34 % уже хорошо об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, когда общая доля информированных была 78 %», — рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он уточнил, что 19 % опрошенных «внимательно слушали выступление Президента в прямом эфире». Ещё 41 % узнал об основных идеях Послания от журналистов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

Источник: РИА Новости.

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