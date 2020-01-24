Миллиарды – на поддержку семей

Особое внимание в Послании уделено народосбережению, повышению рождаемости,

помощи семьям в рождении и первого, и второго, и третьего ребенка.

Огромные средства выделяются для того, чтобы эффективно поддержать семьи, и задача региональных властей — обеспечить ежемесячное, без сбоев, получение семьями всех социальных выплат, субсидий, субвенций.



Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2020 г. в Чувашии будут получать около 19 тыс. семей, в которых воспитываются около 38 тыс. детей. На это потребуется в целом 2,2 млрд руб. На первоначальном этапе сумма выплаты будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.



Материнский капитал будут выплачивать до 31 декабря 2026 года, причем и тем семьям, где родился первенец. При рождении второго ребенка выплаты увеличатся еще на 150 тысяч рублей. На данное увеличение в бюджете предусматривается дополнительно 1,2 млрд рублей. Также принято решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.



С января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрен почти 1 млрд рублей.



В Послании Президента России также поставлены задачи по введению доплат учителям за классное руководство и по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвёртый класс. В Чувашии соответствующая база в учебных заведениях создана, имеется необходимая инфраструктура, установлено новое кухонное оборудование, поэтому бесплатное горячее питание школьники смогут получать уже с 1 сентября 2020 года.

Первоисточник: пресс-служба



Администрации Главы Чувашии.