Инициативы направлены на решение проблем детсадов

15 января в Минстрое Чувашии состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению отбора на 2020 год проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов республики.

Конкурсной комиссией рассмотрено 24 проекта, все они прошли отбор и признаны победителями. 8 проектов планируют реализовать в Чебоксарах, по 5 — в Новочебоксарске и Канаше, по 3 — в Алатыре и Шумерле. На их софинансирование из республиканского бюджета выделено порядка 16 млн рублей.



Как пояснила газете заместитель главы администрации города — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, шумерлинские проекты инициативного бюджетирования вновь охватят дошкольные образовательные учреждения. Планируется отремонтировать и оборудовать спортивную площадку на территории детского сада № 4 «Ладушки», отремонтировать асфальтовое покрытие территории детского сада № 11 «Колокольчик» и оборудовать там же детскую спортивную площадку. На эти цели из бюджета республики будет выделено более 2 млн рублей.



Напомним, что в 2019 году в Шумерле уже реализовали 5 проектов на средства республиканского, местного бюджетов и добровольных взносов жителей. Общий объем финансирования по данным проектам составил более 8 миллионов рублей. На эти деньги проводился ремонт кровли в детских садах № 1 «Золотой ключик», № 15 «Сказка», № 14 «Солнышко», в детском саду № 5 «Радуга» капитально были отремонтированы пожарные лестницы, а в детском саду № 19 «Родничок» — плавательный бассейн.