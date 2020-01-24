Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Студенческие годы являются самым интересным, веселым, при этом ответственным периодом.



Сегодня вы самая активная, яркая, позитивная, энергичная, творческая часть общества, отличающаяся смелостью идей и замыслов. Вы полны энтузиазма и желания создавать новое, чтобы изменить мир к лучшему.



Мы гордимся целеустремленной и талантливой молодежью Чувашии, верим в нее, вкладываем огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодого поколения и всегда открыты для диалога и созидательного сотрудничества.



Вам предстоит продолжить все то лучшее, что заложило старшее поколение, добиться дальнейших добрых перемен, сохраняя стабильность в обществе.



Убежден, что ваше усердие непременно откроет перед вами новые горизонты, поможет осуществить все планы и мечты.



Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в учебе и во всех ваших добрых начинаниях!



Глава Чувашской Республики М. Игнатьев.