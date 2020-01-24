24 Янв

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Студенческие годы являются самым интересным, веселым, при этом ответственным периодом.

Сегодня вы самая активная, яркая, позитивная, энергичная, творческая часть общества, отличающаяся смелостью идей и замыслов. Вы полны энтузиазма и желания создавать новое, чтобы изменить мир к лучшему.

Мы гордимся целеустремленной и талантливой молодежью Чувашии, верим в нее, вкладываем огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодого поколения и всегда открыты для диалога и созидательного сотрудничества.

Вам предстоит продолжить все то лучшее, что заложило старшее поколение, добиться дальнейших добрых перемен, сохраняя стабильность в обществе.

Убежден, что ваше усердие непременно откроет перед вами новые горизонты, поможет осуществить все планы и мечты.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в учебе и во всех ваших добрых начинаниях!

Глава Чувашской Республики М. Игнатьев.

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