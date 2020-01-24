Год памяти и славы откроют школьным спектаклем

К 85-летнему юбилею средней общеобразовательной школы № 1 и открытию Года памяти и славы в России школьная театральная студия «Дрозды» подготовила спектакль «С любовью к первой…».



Посмотреть его смогут все желающие – выпускники школы, бывшие работники, жители города – в пятницу, 31 января. Начало в 17.30 час., вход свободный.



Администрация школы № 1.