В городской картинной галерее прошла творческая встреча юных шумерлинцев с художником В.И. Сапожниковым

В городской картинной галерее в рамках мероприятий, посвященных 100-летию автономии Чувашской Республики, прошла творческая встреча обучающихся Детской школы искусств №1 с известным шумерлинским художником Владимиров Ивановичем Сапожниковым.

Владимир Иванович Сапожников замечательный художник, педагог, член союза художников России. Более 20 лет он был председателем Общества шумерлинских художников и устроителем художественных выставок Общества не только в нашем городе, но и во многих городах и селах республики.

Многие годы Владимир Иванович посвятил воспитанию юных художников. В 1975 году им была открыта детская художественная школа в поселке Вурнары, а в 1977 году его стараниями открылась детская художественная школа в нашем городе. В ней Владимир Иванович прослужил директором и преподавателем более 25 лет. Многие его ученики стали выпускниками художественных училищ, вузов и академий. Среди них талантливые живописцы, ставшие членами Союза художников России, и уважаемые педагоги, преподающие в художественных школах и вузах страны.

Владимир Иванович и по сей день участвует в жизни родной школы. Обучающиеся знают его как бессменного члена жюри, ежегодно проводимого в школе городского конкурса «Моя Россия – моя страна!», на котором Владимир Иванович сам берет кисть в руки и делится с ребятами своим мастерством.

В настоящее время в городской галерее проходит юбилейная выставка Владимира Ивановича. На ней представлены картины разных жанров и разных периодов его творческого пути.

23 января в галерее на творческой встрече с автором выставки, организованной преподавателем детской школы искусств О.Е. Поляковым, обучающиеся изобразительного отделения (преподаватели Е.А. Никифорова и О.Е. Поляков) и театрального отделения (преподаватель О.В. Куркова) познакомились с творчеством художника, узнали о том, как он создает свои картины и приняли участие в мастер-классе по написанию живописного этюда пейзажа по представлению. Ребята с большим интересом рассматривали произведения мастера, задавали ему вопросы, рисовали вместе с ним, учась композиционным и живописным приемам.

Символично, что в год 100-летия автономии Чувашской Республики в городской галерее проходит юбилейная выставка художника, внесшего большой вклад в развитие культуры родного края и воспевающего в своих произведениях красоту нашей малой Родины.

Сайт города Шумерля