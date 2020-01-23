Старшее поколение шумерлинцев – ведет активный и здоровый образ жизни

Значительная часть старшего поколения шумерлинцев ведет активный и здоровый образ жизни, занимаясь физическими упражнениями и спортом.

Ежегодно, уже сформированная команда шумерлинцев старшего поколения принимает участие в различных соревнованиях Республиканской Спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие». Так и сегодня, 23 января, команда города Шумерля приняла активное участие в соревнованиях по настольному теннису, шахматам и шашкам в зачет восьмой Республиканской Спартакиады.

Соревнования состоялись в городе Чебоксары в двух столичных спортивных школах.

На торжественном открытии участников этих популярных соревнований среди старшего поколения приветствовала первый заместитель министра физической культуры и спорта Э.Л. Матренина, которая пожелала спортивного долголетия всем приверженцам здорового образа жизни.

По итогам выступлений в трех видах шумерлинцы не смогли попасть на пьедестал почета и разместились в средине турнирных таблиц соревнований.



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