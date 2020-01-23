Соцсети в помощь населению

В России для мониторинга соцсетей уже два года применяют программу «Инцидент менеджмент». С ее помощью выявляют сообщения о проблемах, которые оставляют пользователи Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Сначала ее использовали только в Москве и Санкт-Петербурге, но с конца 2018 года ее внедрили во всех регионах России, в том числе и в Чувашской Республике.

Десятки постов и комментариев, публикующиеся в чувашских пабликах, ежедневно попадают во внедрённую в республике систему мониторинга и анализа социальных сетей. Данный программный продукт позволяет властям вести обратную связь с жителями региона в круглосуточном режиме.

Как работает эта система? Например, пользователь написал в социальной сети о том, что у него во дворе нет освещения. Инцидент поступает в программу, республиканские кураторы его анализируют и направляют профильному ведомству. В течение 24 часов органы власти дают пользователю ответ, стараются решить его проблему или информируют, когда это будет сделано.

За время работы программы в Чувашской Республике было отработано более 10 тысяч инцидентов, только за декабрь 2019 года — 1084 инцидента, из них 26 – от жителей Шумерля и Шумерлинского района.

Набольшей популярностью у жителей города и района пользуется социальная сеть «ВКонтакте». Топ-темы декабря, которые поднимали пользователи: экологическое состояние свалки (7 сообщений), ремонт и строительство дорог (7 сообщений), вопросы ЖКХ (6 сообщений), благоустройство территорий и общественных пространств (5 сообщений), также было задано по одному вопросу по темам здравоохранения и физической культуры и спорта.

Социальные сети реально помогают решать проблемы населения. Так, в начале декабря в одном из популярных пабликов был опубликован критический комментарий об открытом колодце и отсутствии люка на ул. Маршала Жукова, 22. Муниципальные власти оперативно отреагировали на сообщение и рабочий колодец был засыпан песком. Источник: Мининформполитики Чувашии.