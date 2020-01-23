Продолжается работа горячей линии по некурительной никотинсодержащей продукции

правление Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии (далее — Управление) напоминает о проведении с 20 января по 3 февраля 2020 года тематической горячей линии по некурительной никотинсодержащей продукции.

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» расскажут о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20 — 30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20 – 30 сигарет.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону Управления 58-25-95, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» по телефонам: 56-46-66, 56-29-01 (по будням с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).

Получить консультацию можно также по телефонным номерам территориальных отделов Управления:

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе, тел. (83532) 5-03-45;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш, тел. (83533) 2-24-49;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Цивильск, тел. (83545) 2-13-30;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля, тел. (83536) 2-29-15;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарск, тел. (8352) 77-06-92.

Внимание! Консультирование граждан также будет осуществляться специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Сайт города Шумерля

