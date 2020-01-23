22 января в ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии (Республиканский модельный центр дополнительного образования Чувашской Республики) состоялся республиканский обучающий семинар по теме: «Конкурс лучших практик дополнительного образования – проблемы обновления содержания программ дополнительного образования детей».

В семинаре приняли участие 50 руководителей и педагогов муниципальных опорных центров дополнительного образования Чувашской Республики, в том числе методисты Центра детского творчества города Шумерля С.В. Сайфуллина и Т.Ю. Хрыкина. В рамках семинара прошло награждение победителей и призеров республиканского конкурса лучших практик дополнительного образования детей, также были обсуждены недостатки представленных на конкурс дополнительных общеобразовательных программ и вопросы проектирования образовательных программ в области искусства, декоративно-прикладного творчества, технической и естественнонаучной направленностей.



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