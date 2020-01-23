«Комсомолец Чувашии» бороздил моря, океаны и снимался в кино

22 января — двойная дата в истории дизельной подводной лодки Б-319 проекта 641Б, некоторое время носившей имя «Комсомолец Чувашии».

На этот любопытный факт обратил внимание на своей страничке в Фейсбуке журналист и бывший подводник-североморец, главный редактор «Советской Чувашии» с 2000 по 2013 год Африкан Соловьев. И напомнил, что в этот день в 1979 году, за год до закладки в городе Горький на эллинге завода «Красное Сормово», еще не построенная лодка была зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. До спуска на воду в мае 1981 года сформированный экипаж прошел стажировку. И ровно через 19 лет, 22 января 1998 года, подлодка была исключена из состава ВМФ.

Кстати, в конце 1980 годов по путевкам Чувашского рескома ВЛКСМ служить на ней призывались парни из Чувашии — 16 декабря 1988 года лодка получила имя «Комсомолец Чувашии». В Чебоксарах даже партию значков изготовили, посвященных этому событию. Но распалась держава. 15 февраля 1992 года, как и другие «комсомольские» корабли, подлодка лишилась своего имени.

Однако Б-319 сохранилась не только в истории флота, рассказал журналист. Она служила в Севастополе, Полярном, Лиинахамари (Мурманская область). Выполняла боевые службы в Средиземном, Баренцевом, Норвежском и многих других морях, в северо-западной Атлантике, с заходом в порты Сирии, Кубы. Длительность некоторых походов составляла по 10 месяцев. А в 1982 году Б-319 даже сыграла в кино: на субмарине снимали сюжеты боевика «Случай в квадрате 36-80», она исполнила роль американской атомной подлодки.

Помнят о Б-319 и сейчас. В 2003 году на главной площади Полярного установлена рубка бывшего «Комсомольца Чувашии» как часть мемориального комплекса «Морская душа», возведенного по проекту выдающегося скульптора Льва Кербеля. «Морская душа» — это символ отваги и мужества североморцев.

Подготовила Елена Шмелева

Фото Facebook.com: Дизельная субмарина Б-319 несла боевую вахту в Атлантике, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях 16 лет, четыре года из них служила под именем «Комсомолец Чувашии».

Сайт Советская Чувашия