В Москве представители чувашского землячества показывают достойные результаты в любительской волейбольной лиге

Землячество Чувашии в г. Москве ведёт активную работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни, проводя спортивно-массовые мероприятия, а также объединив поклонников спорта в команды по различным игровым видам спорта.

К примеру, вот уже второй сезон продолжает участие в играх Любительской волейбольной лиги Москвы дружина под названием «Землячество Чувашии». В сезоне 2018—2019 г. группа наших земляков успешно дебютировала в турнире среди мужских команд, получив право выступать в новом сезоне в четвёртой лиге. Согласно регламенту турнира, новые команды начинают играть в низшей лиге, поэтапно перемещаясь по лигам. Всего в Любительской волейбольной лиге Москвы участвуют 186 команд, разделённых на шесть групп, а также высшую и суперлиги.

Команда «Землячество Чувашии» очень уверенно начала свой второй сезон – 2019/2020. Одержав восемь побед в первом круге турнира, команда досрочно обеспечила себе место в высшей лиге.

«Досрочный выход команды «Землячество Чувашии» в следующую лигу — результат эффективных тренировок и крепкого командного духа наших ребят», — отмечает руководитель команды Дмитрий Яковлев.

Справочно:

Любительская Волейбольная лига г. Москвы создана в 2003 году группой энтузиастов, объединённых идеей проведения турниров по волейболу среди любителей. Сейчас лига насчитывает уже несколько активно развивающихся направлений (регулярный турнир (мужские и женские лиги), межрегиональное направление, детский волейбол, пляжный волейбол), всего больше 350 команд.

Основная цель существования лиги – развитие и популяризация любительского волейбола. Приверженцы здорового образа жизни хотят проводить больше турниров, чтобы играли все, играли везде. Лига является открытой структурой, готовой принимать новых членов, способных к плодотворной работе, и налаживать контакты с любыми партнерами, готовыми к конструктивному сотрудничеству.

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