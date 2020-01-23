В городской детской библиотеке состоялась презентация развернутой книжной экспозиции в рамках Года памяти и славы

В истории человечества есть события, которыми суждено вечно жить в памяти поколений. К числу таких событий относится Великая Отечественная война против фашистской Германии. В рамках празднования 75-летия Великой Победы 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы.

23 января на базе детской библиотеки-филиала №1 им. С.Я. Маршака города Шумерля состоялось презентация развернутой книжной экспозиции «В сердцах и книгах память о войне».

С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель учреждения Елена Каширина, отметив историческую значимость и необходимость в пропаганде уважительного чувства, гордого отношения за Отчизну у подростков и молодежи.

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных в работе городских библиотек, объединяющих множество тематических мероприятий текущего года в один цикл, посвященный Победе русского народа над фашистскими захватчиками.

В ходе презентации библиотекарь Ирина Зубрилина представила разнообразие тематического жанра, ориентированного на средний и старший читательский школьный возраст. Среди книг о войне важное место на выставке занимают художественная литература, справочные издания, библиографические указатели, путеводители. Они помогут узнать читателям много нового о страшных военных событиях, сориентируют всех желающих в огромном количестве информации об истории Великой Отечественной войны.

В ходеме роприятия состоялся просмотр документального фильма «Парад 1941 года на Красной площади», который позволил выяснить отношение детей к далеким историческим событиям войны.

Работа выставки продлится в течение всего года. Приглашаем читателей, шумерлинцев и гостей города посетить библиотеку.

Сайт города Шумерля

