«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»

Вывоз мусора в Шумерлинском сельском поселении осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МВК «Экоцентр». ТКО с контейнерных площадок вывозится еженедельно. В 2019 году в ходе санитарно-эпидемиологиеских проверок были выявлены 2 несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Также имеет место захламление бытовым мусором территорий склонов оврагов, выбрасывание мусора на улицы, факты игнорирования гражданами уборки мусора на прилегающих к домам, хозяйственным постройкам и земельным участкам общественных территорий. Уважаемые жители Шумерлинского сельского поселения не засоряйте свою «малую родину».



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