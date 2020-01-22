22 Янв

Состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Шумерлинского района

Совсем немного осталось до торжественного мероприятия, посвященного 85-летию со дня образования Шумерлинского района, которое  запланировано 21 марта  2020 года. И сейчас главное — необходимо грамотно организовать весь процесс и оперативно устранить возникшие вопросы.  Сегодня, 22 января 2020 года,  состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и  проведению этого  значимого для района события. Провел егоглава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов.

Каждая деталь творческого оформления праздника, встреча гостей, концертная программа, конкурсы, безопасность, медицинское обслуживание, торговля. Все эти и другие вопросы стали объектом обсуждения членов оргкомитета.

Отметим, на торжество готовится разнообразная интересная программа.   В рамках данного мероприятия  будут подведены итоги акции «Признайся в любви своему району», представлены продукция перерабатывающих предприятий района и выставки декоративно-прикладного искусства, запланирована обширная развлекательная культурная программа. 

Местом проведения праздника выбрана деревня Егоркино.

Программа проведения праздничных мероприятий будет размещена  на официальном сайте  Шумерлинского района и сельских поселений района. 

Сайт Шумерлинский район

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