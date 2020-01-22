Состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур для замещения должностей заместителей руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики

20 января 2020 г. под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Юрия Васильева состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на замещение вакантной должности гражданской службы заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и для включения в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Объявление о приеме документов было опубликовано на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Для участия в конкурсах подали документы Павлов Кирилл Николаевич, Салмин Алексей Леонидович и Тумаков Илья Николаевич.

По результатам конкурса комиссией принято решение признать победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Салмина Алексея Леонидовича и включить в кадровый резерв для замещения должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Павлова Кирилла Николаевича.

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