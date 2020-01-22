22 Янв

Рассмотрен бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года

22 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, который провел Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина представила бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года.

Светлана Енилина проинформировала, что документ разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Основной его целью является оценка на вариативной основе наиболее вероятных тенденций развития бюджетной системы в Чувашской Республике, позволяющих обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов и достижение стратегических целей.

Задачи бюджетного прогноза – разработка достоверных прогнозов основных характеристик консолидированного и республиканского бюджетов; выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной и долговой политики; профилактика бюджетных рисков; определение объемов долгосрочных финансовых обязательств на реализацию государственных программ Чувашской Республики.

В рамках представленного бюджетного прогноза расчет показателей произведен исходя из двух вариантов прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года: консервативного и базового.

Как сообщила Светлана Енилина, в расходных обязательствах сохранены все социальные выплаты.

Глава Чувашии отметил, что прогноз должен быть точным, выверенным, сбалансированным и составлен с учетом решений, которые были озвучены в Послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию.

Особое внимание в Послании уделено народосбережению, стимулированию повышения рождаемости, помощи семьям в рождении и первого, и второго, и третьего ребенка. Огромные средства выделяются на эффективную поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

«С учетом принятых решений с каждым годом показатели бедности будут снижаться. По расчетным данным, в 2020 году по республике снижение уровня бедности составит 2,3%. Это хороший, значимый показатель», – подчеркнул Михаил Васильевич Игнатьев

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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