22 Янв

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (порывы ветра до 16 м/с)

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, 22 января 2020 года в Чебоксарах и по Чувашской Республике ожидается «жёлтый» уровень опасности (порывы ветра до 16 м/с, местами метель, на дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы).

Сайт города Шумерля

Автор записи: admin

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *