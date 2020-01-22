Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (порывы ветра до 16 м/с)

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, 22 января 2020 года в Чебоксарах и по Чувашской Республике ожидается «жёлтый» уровень опасности (порывы ветра до 16 м/с, местами метель, на дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы).

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