Отсутствие снежного покрова несет риск обмеления. Пять субъектов Поволжья объединились в решении общей проблемы

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ состоялось 21 января 2020 г. в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Впервые в работе Комиссии приняли участие представители и других регионов Поволжья, расположенных на Куйбышевском водохранилище: министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл Алексей Киселев, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Иван Исаев, и.о. директора департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области Сергей Солдаткин.

Обращаясь к участникам заседания Александр Шадриков отметил, что по прогнозам Росгидромета, озвученным на последнем заседании Межведомственной рабочей группы, запас влаги за последние 18 лет является самым низким. «Снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге, – отметил министр. – Прошлый год нас сильно задел. При уровне воды в Волге в 49,86 м оголились все берега. Это привело к перебоям в работе речного транспорта, ущербу для туризма и угрозе водным биологическим ресурсам».Подробнее на последнем остановился заведующий лабораторией водных биологических ресурсов и мониторинга Татарского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Юрий Северов.

Инженер 1 категории ОПИОиА Управления АО «Татэнерго» Айрат Мардиханов в своем выступлении отметил, что 40% стока притоков Куйбышевского водохранилища формируется за счет расходов Нижнекамской ГЭС. «В период крупных объемов сбросных расходов нехватка регулирующей емкости приводит к тому, что приходится срабатывать самое крупное водохранилище Волжско-Камского каскада – Куйбышевское, от чего страдают регионы Средней Волги. Либо мы срабатываем Куйбышевское водохранилище и обеспечиваем интересы Нижней Волги, но при этом имеем ситуацию прошлого года. С другой стороны, если Куйбышевское водохранилище не сливать, то страдают регионы Нижней Волги. В правилах использования Куйбышевского водохранилища четко прописано о том, что во время половодья допускается сработка до уровня 49 м БС. В первую очередь, в новых Правилах мы должны обеспечить ограничение сработки во время половодья не ниже 51 отметки, – подчеркнул спикер. – Проблема с запасами снежного покрова в бассейне Волжско-Камского каскада несет глобальные риски: повторение ситуации 2019 года и даже хуже».

О необходимости «подпитки» Куйбышевского водохранилища путем наращивания резервной емкости – Нижнекамского водохранилища – говорил генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев. «Для более устойчивой работы необходимо поднять уровень воды Нижнекамского водохранилища на 70 см», – отметил он.

Вопрос о повышении уровня Нижнекамского водохранилища до 64 метров по Балтийской системе высот уже обсуждался на совещании с участием директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Алексеем Храпковым. По итогам встречи вопрос был включен в повестку итогового совещания научно-технического совета при Правительстве Российской Федерации, которое состоится 23 января 2020 г.

«Мы выходим с инициативой по внесению изменений в Правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки до 51 м БС», – подытожил Александр Шадриков. Инициативу единогласно поддержали все участники заседания, положительный ответ был получен и от министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова, который лично не смог принять участие в заседании Комиссии. Общепринятое решение будет направлено в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего рассмотрения.

Представители регионов подчеркнули, что намерены поддержать интересы Средней Волги и на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоится 6 февраля в Москве.

Пресс-служба МЭПР РТ

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики